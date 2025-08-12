全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・横浜の野球場『横浜スタジアム』です。ハマの絶景で味わうオリジナル醸造ビール「うわぁ、天国！」。座席に着いて歓声が漏れた。突き抜けるような青空と、眼前に広がる大パノラマの風景。高さ31メートルのウィング席に、デーゲームの非日常が満ち溢れる。これには「ビールをおいしく飲める場所と聞いて」とついてきたライター菜々山