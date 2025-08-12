noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第11回は「極貧を経験したけど、無駄遣いに罪悪感を抱かないなんて全然羨ましくない!?」です【写真】ろくでなしの父との幼少期の写真（現在も行方不明）* * * *