メイプル超合金・カズレーザー （C）ORICON NewS inc.オリコン

カズレーザー 妻・二階堂ふみの魅力＆デートを語る「汚い部屋にずっと…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カズレーザーが11日の番組で、妻・二階堂ふみの魅力を明かした
  • 「僕よりすべてがしっかりしているところ」「意外と何とかなるもん」と告白
  • 「今まで汚い部屋にずっと暮らしていたので、それが新鮮」と語った
二階堂ふみとカズレーザーが結婚

カズレーザー 妻・二階堂ふみの魅力＆デートを語る「汚い部屋にずっと…」

08/10 19:13

二階堂ふみとカズレーザーが結婚「恋多きタレント」二人の恋愛遍歴

08/10 16:29

二階堂ふみがカズレーザーと結婚 2017年に番組で「公開告白」

