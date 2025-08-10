BTSの弟グループ「CORTIS（コルティス）」が10日、「HYBE RAVELS」のYouTube（ユーチューブ）チャンネルで実施されている「24時間プレミア」を通じてデビュープロモーションスケジュールを公開した。同日、深夜0時から午前3時まで、順に上映した映像5本を通じて今後の日程を知らせた。韓国メディアのマイデーリーは同日「プロモーションカレンダーやタイムテーブルと呼ばれるイメージ、あるいは短い映像でコンテンツリリース日を一