µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°Æü¸áÁ°£µ»þ£²£³Ê¬¤ËÌ¸ÅçÏ¢»³¤Î¿·Ç³³Ù¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®±ì¤Ï²Ð¸ý¤«¤é£³£°£°£°£í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ®²Ð¤Ï£³£°Ê¬¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³Ê®²Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê®±ì¤Î¹â¤µ¤¬²Ð¸ý¤«¤é£´£°£°£°£í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤éËÌÅìÊý¸þ¤Ë²Ð»³³¥¤¬Î®¤µ¤ì¡¢£±£°Æü¸áÁ°£±£±»þ¤Þ¤Ç¤Ë¾®ÎÓ»Ô¡¢¹â¸¶Ä®¤Ç¤Ï¤ä¤äÂ¿ÎÌ¤Î¹ß³¥¤¬¤¢¤ê¡¢¹ß³¥¤Ï¹âÃÎ¸©¹õÄ¬Ä®¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ £±