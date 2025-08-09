どうしたって“中高生のノート”というイメージが強いルーズリーフではあるが、紙面の編集（ページの移動）ができるということで、実は社会人が仕事の情報を集約しておくビジネスノートとしてもかなり使い勝手が良い。 そういうことも含めて市場が広がったためか、ここ最近では文房具業界の中でも「ルーズリーフの再評価」が始まっているように思う。 実際、ここ一年間でルーズリーフバインダーの新製品はかなり増えた印