【達人のプラモ術】海洋堂「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機“ヤシマ作戦”」01/04今回の達人のプラモ術は、海洋堂が展開するブランド「ARTPLA（アートプラ）」の新作「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機“ヤシマ作戦”」を製作します。本モデルは、2016年に発表された谷明によるアナログ（手作り）原型から全パーツを3Dデジタルデータに変換し、プラスチックモデルキット用に再構築されたもの。『エ