ニューストップ > 国内ニュース > 娘が母親を殺害し解体…「誰も狂った母をどうもできなかった」 国内の事件・事故 死体遺棄 時事ニュース 文春オンライン 娘が母親を殺害し解体…「誰も狂った母をどうもできなかった」 2025年8月8日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 娘が母親を殺害し遺体を解体の末に遺棄した事件を、書籍から紹介している 娘は母から教育虐待を受け続けた末、殺人を犯してしまったという 第二審では「誰も狂った母をどうもできなかった」との陳述書が提出された 記事を読む おすすめ記事 【甲子園】広陵戦後の牋手拒否瓩ＳＮＳ上で大論争 暴力事案の余波さらに広がる 2025年8月8日 0時33分 宮粼あおい 夫・岡田准一と4人めの“極秘出産報道”に驚嘆と祝福の声…厳戒態勢の裏でチラつく“略奪愛疑惑”の過去 2025年8月8日 6時0分 中山美穂「香典トラブル」で図らずも露呈した「妹・忍」をめぐる“芸能界のドンの圧力” 2025年8月8日 9時26分 浅野ゆう子、母の命の恩人と30年ぶりの“再会美談”の裏で音信不通だった事実に視聴者ア然 2025年8月7日 16時0分 石破首相夫人の外交ファッションが“女子大生ワンピ”からアップデート 専門家は「華やかさ以前に“上品さ”と“TPOに合わせた格式”が必要」【軍地彩弓のファッションNEWS】 2025年8月8日 7時15分