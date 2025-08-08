球団カメラマンが公開【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）まさかの“コラボ”が話題となっている。球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏は6日（日本時間7日）、インスタグラムで試合前のデーブ・ロバーツ監督の様子を公開。国歌斉唱を真剣な表情で聞く指揮官の後ろに現れた存在に、ファンが「面白過ぎるだろ」「ガチで吹いた」と爆笑している。写真では胸に手を当てるロバーツ監督の後ろで、