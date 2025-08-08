百貨店業界は再編の岐路に立たされている。三越伊勢丹ホールディングス（HD）では、伊勢丹新宿本店の2025年3月期の総額売上高が4212億円と過去最高を達成した一方、傘下の三越と伊勢丹の地方店は縮小、閉鎖が続く。なぜ日本人は百貨店に行かなくなったのか。2012年〜2017年まで三越伊勢丹HD社長を務めた大西洋さんに、ジャーナリストの座安あきのさんが聞いた――。（前編）撮影＝門間新弥三越伊勢丹HD社長を務めた大西洋さん - 撮