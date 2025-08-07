7日、東京・世田谷区を走る環状七号線で目撃されたのは、トラックの前方部分にめり込んでしまい、原形がなくなっている赤いバイク。道路に散乱していたのは、ハンドルの一部に、バラバラになった赤いパーツ。ひしゃげたバイクの前と後ろには、トラックが止まっていました。一体、何があったのでしょうか。通報があったのは午前11時前。警視庁や消防によりますと、トラックが前にいたバイクに追突。はずみでバイクは前のトラックに