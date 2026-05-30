《警察署からのお知らせです。令和8年5月26日（火）午後10時ころ、墨田区東向島2丁目付近において、野生のアライグマが出現しました。野生のアライグマは気性が荒く、多くの病原体を持ち合わせているので、発見してもむやみに触れないで》【写真】「むやみに触れないで」墨田区住民に届いた“注意喚起”5月26日、東京都墨田区が住民向けに配信した『すみだ安全・安心メール』の一文。翌27日と29日の朝にも再び同じ地域での目撃情