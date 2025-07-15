雑誌『POTATO』の公式SNSにて、Snow Manを起用した『POTATO』 9月号（7月22日発売）のW表紙ビジュアルが解禁された。同誌は今号をもって休刊するため、これがラスト号となる。 【画像】Snow Man『POTATO』ラスト号W表紙ビジュアル／Snow Manがオマージュした『POTATO』2022年10月号の表紙 ■『POTATO』ラスト号でW表紙を飾るSnow Man まず公開されたのは、2022年10月号の表紙をオマージュした集合カット。メンバ&#1