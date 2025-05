1972年にソビエト連邦(ソ連)によって打ち上げられた金星探査機のコスモス482号が、約53年の歳月を経て2025年5月10日前後に地球上に落下することが予想されています。SatTrackCam Leiden (b)log: Kosmos 482 Descent Craft reentry forecasts [PERIODICALLY UPDATED]https://sattrackcam.blogspot.com/2025/04/kosmos-842-descent-craft-reentry.htmlHere's where failed Soviet spacecraft Kosmos 482 could crash to Earth this w