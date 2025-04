ザ・リバティーンズのフロントマンのピーター・ドハーティが、5月にリリース予定のソロアルバムから3曲目の先行シングル「The Day The Baron Died」を発表。同時に、そのミュージックビデオを公開した。この曲「The Day The Baron Died」は、5月16日にStrap Originalsよりリリースされるニューアルバム『Felt Better Alive』からの先行シングルで、「Felt Better Alive」、「Calvados」に続き公表された。ゴシック調のミュージック