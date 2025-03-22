人に興味を持たない犬の特徴 人とのスキンシップやコミュニケーションを好む犬は多いです。しかし、なかには人に興味を持たない犬もいるので、その特徴や行動を知っておきましょう。 1.人に視線を向けない 目線は犬にとって大切なコミュニケーション方法のひとつです。そのため、犬は興味のあるものを見つめたり、アイコンタクトを取ろうとしたりします。 人に興味を持たない犬は、当然人を見たり、行動を観察し