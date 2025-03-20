20日（木）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対楽天戦。ヤクルトの先発投手は山野太一、対する楽天の先発投手はヤフーレ。ヤクルトは2回裏、先制のチャンスを迎える。橋本星哉が安打で出塁後、牽制悪送球で進塁するなど無死二塁と先制のチャンスを作り、打席の根岸辰昇に期待が高まる。しかし根岸は外野フライに倒れ1アウト。続く中川拓真は内野ゴロに倒れ2アウトに。モイセエフの安打で二死一・三塁とし、打席に