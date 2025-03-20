女優の今田美桜（28歳）が、3月20日に放送された宣伝番組「もうすぐ連続テレビ小説『あんぱん』」（NHK）に出演。ロケの撮影では“走るデー”があり「速くなりました。足が」と語った。今田美桜が朝ドラ「あんぱん」で演じる女性・のぶについて、「とても自由で素直な女の子だなと思っています。とても家族思いで、正義感が強くて、高知の大自然の中でのびのびと自由に育っている女の子」と話す。また、小さい頃から走るのが大好き