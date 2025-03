Samsungがスマートフォン「Galaxy A」シリーズの新機種として「Galaxy A56 5G」「Galaxy A36 5G」「Galaxy A26 5G」を発表しました。画面サイズが6.7インチ(フルHD+解像度)へと大型化されたほか、ミドルレンジ機ながらフラッグシップ機・Galaxy S25で利用可能なAI画像編集機能が使えるようになっています。Samsung Marks a Step Forward With AI for Everyone by Introducing New Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G and Galaxy A26 5G