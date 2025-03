Samsungが スマートフォン 「Galaxy A」シリーズの新機種として「Galaxy A56 5G」「Galaxy A36 5G」「Galaxy A26 5G」を発表しました。画面サイズが6.7インチ(フルHD+解像度)へと大型化されたほか、ミドルレンジ機ながらフラッグシップ機・Galaxy S25で利用可能なAI画像編集機能が使えるようになっています。Samsung Marks a Step Forward With AI for Everyone by Introducing New Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G and Galaxy A26 5G - Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-marks-a-step-forward-with-ai-for-everyone-by-introducing-new-galaxy-a56-5g-galaxy-a36-5g-and-galaxy-a26-5gSamsung Marks a Step Forward With AI for Everyone with New Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, and Galaxy A26 5Ghttps://news.samsung.com/us/samsung-new-galaxy-a56-a36-a26-5g-marks-step-forward-with-ai-for-everyone/Samsung reveals Galaxy A56 with more AI and a modest spec bump | The Vergehttps://www.theverge.com/news/621957/samsung-galaxy-a56-a36-a26-launch-mwcGalaxy A56・A36・A26には初の包括的モバイルAI「Awesome Intelligence」が搭載され、強力で楽しく使いやすいAIツールがユーザーに提供されます。また、Googleレンズの「Circle to Search」の機能強化により、ユーザーはアプリを切り替えることなく、SNSで再生されている曲や、近くのスピーカーから流れている曲が何かを簡単に調べることができます。3機種とも50MPのメインレンズを備えたトリプルカメラシステムを搭載していて、A56とA36は自撮り用に明るくて鮮明な10ビットHDRフロントレンズが搭載されています。特に、A56は12MPの超広角レンズを搭載するほか、「ベストフェイス」機能により、モーションフォトから最大で5人までの表情や特徴を選択して組み合わせ、完璧なグループ写真を簡単に撮影可能だとのこと。「オブジェクト消しゴム」機能は3機種とも搭載。自動または手動で、写真に写り込んだ予期せぬ通行人や邪魔な影などを選択して消去できます。 Android OSおよびOne UIのアップグレードは最大6世代、セキュリティアップデートは6年間対応です。主要なスペックは以下の通りです。Galaxy A56 5GGalaxy A36 5GGalaxy A26 5G画面6.7インチ FHD+スーパーAMOLEDディスプレイリフレッシュレート 最大120Hz※丸角とカメラ穴により実際の表示領域は6.5インチ相当本体寸法162.2mm×77.5mm×7.4mm162.9mm×78.2mm×7.4mm164.0mm×77.5mm×7.7mm重量198g195g200gカメラ・12MP超広角 F2.2・50MPメイン F1.8/AF/OIS・5MPマクロ F2.4・12MPフロント F2.2・8MP超広角 F2.2・50MPメイン F1.8/AF/OIS・5MPマクロ F2.4・12MPフロント F2.2・8MP超広角 F2.2・50MPメイン F1.8/AF/OIS・2MPマクロ F2.4・13MPフロント F2.2メモリ8GBストレージ256GBバッテリー5000mAh(標準)OS Android 15/One UI 7防水・防塵IP67A56・A36・A26はPink、Olive、Graphite、Lightgrayの4色展開で、2025年3月19日(水)から通信キャリアや小売店、Samsung.comで販売されます。アメリカ、ヨーロッパ、アジアでの展開が予定されていて、価格はA56が499.99ドル(約7万5300円)から、A36が399.99ドル(約6万300円)から、A26が299.99ドル(約4万5200円)からとなっています。