3月1日、阪神競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1200m）は、武豊騎乗の1番人気、ホウショウマリス（牝3・栗東・河内洋）が勝利した。1/2馬身差の2着にミルトライディーン（牡3・栗東・中竹和也）、3着にシンギタイ（牡3・栗東・庄野靖志）が入った。勝ちタイムは1:13.7（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、アスゴッド（牡3・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。【武豊日記】勇退する河内洋調教師の最後の重賞スタンドからは温かい拍手阪