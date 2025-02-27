東大医学部6年生で、「東大王」（TBS系）でクイズプレーヤーとしても活躍していた河野ゆかりさん。実は勉強嫌いだったという小学生時代から、いかにして医学部の最高峰に合格したのか。独自の勉強法を語ってくれた――。（前編／全2回）※本稿は、『医学部進学大百科2025完全保存版』（プレジデントムック）の一部を再編集したものです。出典＝『医学部進学大百科2025完全保存版』（プレジデントムック）■寸暇を惜しんで遊ぶ！