イングランド1部マンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレーオフ1stレグでスペイン1部のレアル・マドリ―と対戦した。この試合に負ければ、CL敗退も現実味を帯びてくるシティだが、それ以上に窮地に立たされたレジェンドがいる。イギリス紙『The SUN』によると、シティのレジェンドでもあるアルゼンチン代表FWセルヒオ・アグエロは、勝利を確信していたアグエロはこの試合の前に「シティが負けたら