J1横浜F・マリノスは12日、AFCチャンピオンズリーグエリートで中国1部上海申花と対戦、1-0で勝利した。ホームである横浜国際競技場（日産スタジアム）で実施された同試合には、中国から上海申花サポーターも駆けつけていた。そんな中、マリノスのマスコット「マリノス君」の漢気溢れる紳士な対応が中国国内で拡散され、絶賛の声が集まっている。ある中国人ユーザーがSNS上に投稿した動画に映るのは、上海申花のゴール裏に挨拶に来