アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（27歳）が、2月10日に放送された宣伝番組「目黒蓮＆佐野勇斗＆今田美桜＆福本莉子プレミアナイト」（TBS系）に出演。「気持ちで生きている部分は結構あるかもしれない」と語った。劇場版「トリリオンゲーム」に出演するSnow Man・目黒蓮、佐野勇斗、今田美桜、福本莉子が宣伝を兼ねて番組に登場。“目黒蓮の世界一な所”を挙げていく中で、佐野が「努力で、気持ちでねじ伏せるというか、壊れる