「初代ポッキーガール」として脚光を浴び、ドラマ『俺たちの旅』（’75年）、シングル『青春の坂道』で注目を浴びた岡田奈々（65）。以来、女優として『里見八犬伝』（’83年）、『スクール☆ウォーズ』（’84年）、主演映画『恋』（’14年）など話題作に次々と出演した彼女は今年、デビュー50周年を迎える。その記念として、すべてご本人の秘蔵写真で構成された、プレミアム写真集BOX『LAST MESSAGE』（光文社）が2月14日に緊急発