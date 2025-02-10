元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は9月21日生まれの二階堂ふみ（30）！諦めない粘り強さで成功する人生！運気の流れとしては「情熱を注ぐこと」がキーワードなので、全力で目の前のことに取り組めば達成感が得られそう。第1位に選ばれたのは9月27日