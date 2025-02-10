女優・タレントの生見愛瑠（22歳）が、2月8日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。自身の“トリセツ”における注意事項を明かした。ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく番組に、生見愛瑠が“出演”。「ご自身の取扱説明書があるとしたら、3つの注意事項を教えて頂けませんか？」との質問を受け