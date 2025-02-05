2月14日に新シーズンが開幕するJ1。1年でJ1に復帰した横浜FCは、15日にホームでFC東京を迎えうつ。そうしたなか、DAZNはJリーグ開幕前の恒例企画『デジっち』を放送中。横浜FCの新加入選手たちによるPK企画では、「駒沢大学の早稲田くんです」とチームメイトから紹介された選手がいた。その選手は、早稲田大学ア式蹴球部から加入した駒沢直哉。石川県出身でツエーゲン金沢のユース、早大を経て、今季横浜FCに加わった22歳のFWだ。