ルートン・タウンでプレーしている元U-21オランダ代表MFタヒス・チョンが、「中国代表に入りたい」とコメントしたとして大きな話題になっている。タヒス・チョンは1999年生まれの25歳で、フェイエノールトのアカデミーからマンチェスター・ユナイテッドに加入した経験を持つかつての天才若手である。その後ヴェルダー・ブレーメンやクルブ・ブルッヘ、バーミンガム・シティを経て2023年からはルートン・タウンでプレーしており、橋