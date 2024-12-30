使っていないトイレに閉じ込められた犬たちをレスキュー 公衆トイレの建物に中で オーストラリア、クイーンズランド州での出来事です。ジャーマンシェパードのジーナ (1歳) と彼女の6匹の子どもたち (生後16週) が、もう使われていない公衆トイレの建物の中に閉じ込められているのが発見されました。 出典：https://www.youtube.com 暑く、ひどく汚れた建物の中には空っぽの水入