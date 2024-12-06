モンテディオ山形は、きょう、山田拓巳選手と来季の契約をしたと発表した。 頼れるベテランが来季も山形でプレー！ 山田選手のコメントは以下の通り。 「来シーズンも山形でプレーさせていただける事になりました。ピッチに立てる喜び、幸せを日々噛み締めながら精進し来シーズンこそ皆様と笑って終われる様に全身全霊をかけて戦います。よろしくお願いします」 ■山田 拓巳選手 出身：東京