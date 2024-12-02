アジア株上海と香港は上げ幅拡大、財新PMIが6月以来の高水準中国不動産市場にも明るい兆し 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 19689.99（+266.38+1.37%） 中国上海総合指数 3353.01（+28.38+0.86%） 台湾加権指数 22709.01（+446.51+2.01%） 韓国総合株価指数 2463.73（+7.82+0.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8452.00（+15.77+0.19%） アジア株は総じて上昇、前週末の米株高や中国財