ロッテは26日、Visual Bank株式会社傘下の株式会社アマナイメージズと、2024年11月18日に業務提携契約を締結したと発表した。マリーンズが著作権を有するプロ野球試合映像などの1500以上のコンテンツを、アマナイメージズのAI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を通じ、主にAI開発企業に対して販売を開始。アマナイメージズの「Qlean Dataset（キュリンデータセット