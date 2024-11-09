オリックスは9日、11月12日（火）〜18日（月）の期間限定で「Buffaloes グラブ型チェア」を受注販売することになったと発表した。選手のグラブと同じ牛革を用いた本格仕様。まるでグラブに包まれたボールのような感覚が味わえる特別なチェアだ。球団グッズとしては過去最高額の100万円（税込）で販売。ハイグレードなインテリアとしてはもちろん、自宅での観戦時に“超プレミアムシート”として愛用できる。また、「Buffaloe