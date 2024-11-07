通貨オプションボラティリティードル円１週間１２．３％付近に低下ドル買い一服で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.328.909.109.45 1MO10.847.179.317.58 3MO10.936.799.957.43 6MO10.656.7410.017.57 9MO10.536.7210.077.75 1YR10.396.7610.067.88 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.9110.988.49 1MO10.649
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