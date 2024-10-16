◆【讃岐うどんやオリーブ製品が充実】香川のアンテナショップ「香川・愛媛 せとうち旬彩館」（新橋）地方のアンテナショップを巡って東京で旅気分！東京の新橋にある香川県と愛媛県の共同アンテナショップ「香川・愛媛 せとうち旬彩館」には、讃岐うどんや小豆島のオリーブ製品をはじめ、海苔や醤油など香川県のグルメが盛りだくさん。瀬戸内料理が楽しめる2階のレストランでは、コシが強く、のど越しのよい本場の讃岐うどんを