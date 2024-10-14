◆【柑橘類や今治タオル、地酒も】愛媛県のアンテナショップ「香川・愛媛 せとうち旬彩館」（新橋）地方のアンテナショップを巡って東京で旅気分！東京の新橋にある香川県と愛媛県の共同アンテナショップ「香川・愛媛 せとうち旬彩館」では、柑橘系の商品やじゃこ天などの海産物をはじめ、銘菓や麦みそ、地酒など、愛媛の特産品を販売。2階には、鯛めしや瀬戸内のお刺身など郷土料理が楽しめるレストランや、多彩な今治タオルに