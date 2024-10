インターネット検索や機械学習に欠かせないナレッジグラフは、グラフ構造でさまざまな知識を連結し、データを連係させて知識の探索や高度な分析を実行することができます。情報分野の学術雑誌「Communications of the ACM」が、人工知能と機械学習のベースとなったナレッジグラフの歴史について解説しています。Knowledge Graphs - Communications of the ACMhttps://cacm.acm.org/research/knowledge-graphs/ナレッジグラフの概念