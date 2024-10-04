【ファイナルファンタジーXIV スプリガンのゆらゆら小物入れ】 10月5日より順次登場 サイズ：約12cm 種類：全1種 タイトーは、プライズ「ファイナルファンタジーXIV スプリガンのゆらゆら小物入れ」を全国のゲームセンター及びオンラインクレーンにて10月5日より順次展開する。 本賞品は、「フ