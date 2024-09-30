元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は6月19日生まれの広瀬すず（26）！優れた洞察力と創造力を発揮することで成功に導かれる人生。運気の流れとしては「積み重ね」がキーワードなので、これまでコツコツと努力してきたことがカタチになる兆し。第1位