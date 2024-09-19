私はアスカ（25歳）です。一昨年、幼馴染のジュン（25歳）と結婚。現在アパートで2人暮らしをしています。昔からヘアカットやヘアセットに興味があった私。資格なんてありませんが、もう何年もジュンのヘアカットを自宅でしています。完全に趣味の領域です。そんな私の趣味を知る義兄・ユウジくん（28歳）もまた、3〜4か月に1度ほど私にヘアカットを依頼してきます。今日は、そんなユウジくんのヘアカットをする日です。義兄は、収