Instagramに投稿されたのは、赤ちゃんに撫でてもらったワンコが取った面白すぎる行動です。誰もが予想しなかった『激しすぎる動き』は記事執筆時点で24万回を超えて再生されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが犬を撫でたら…予想外な『無駄に激しい動き』】 娘さんが大好きなフレブルひまわりちゃん Instagramアカウント『フレンチブルドックのひまわり』に投稿されたの