1997年からCPUやGPUなどのハードウェアに関するニュースやレビューを発信してきたニュースサイト・AnandTechが、2024年8月30日をもって更新を停止することを発表しました。サイトの所有者であるFuture PLCによると、AnandTechのこれまでの記事は削除されずに残り、フォーラムの管理は継続されるとのことです。End of the Road: An AnandTech Farewellhttps://www.anandtech.com/show/21542/end-of-the-road-an-anandtech-farewellA