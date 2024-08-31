日本よりシアワセ!? 第2の人生を送る軽トラックが「高値」に2024年8月8日、アメリカのオークションサイト「BRING A TRAILER」に出品されていた1998年式のホンダ「アクティ SDX」が1万5250ドルで落札されました。日本円に換算すると約222万円（8月22日現在のレート）となります。125ccのバイクホンダ「CT70」1981年式モデル込みとはいえ、なかなかの金額です。222万円で落札されたホンダ「アクティ」（Photo：(c) Bring a Tra