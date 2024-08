私書箱から荷物を盗まれた女性が、落とし物トラッカーの「AirTag」を使って犯人を追跡することに成功しました。犯人は他にも十数人から荷物を盗んでいた疑いがかけられています。Mail Theft Suspect Apprehended Using AirTag - Santa Barbara County Sheriff's Officehttps://www.sbsheriff.org/mail-theft-suspect-apprehended-using-airtag/California woman fed up with stolen mail sends Apple AirTag to herself to catch t