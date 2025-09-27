アンダーズ 東京の2025年最新クリスマスケーキをご紹介！予約期間も要チェック アンダーズ 東京から今年もクリスマスケーキが登場。今年は、定番人気のイチゴのショートケーキから、組子細工をモチーフにしたスタイリッシュなデザインの「ブッシュ ド ノエル」、芳醇なバニラと柑橘のマリアージュが広がる「ライトバニラ」など6種類のフレッシュケーキが登場。予約期間・受取場所は以下の通り。どれも予約が必要なので、気になる方