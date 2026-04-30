明日5月1日は広く雨や雷雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。低気圧や前線が通過した後も明後日2日にかけて大気の状態が非常に不安定で、東日本や西日本では天気の急変や落雷などに注意が必要です。3日も西から雨が降り、ゴールデンウィークは短い周期で天気が変わりそうです。明日5月1日は広く雨局地的に「非常に激しい雨」今日30日夜から明日1日(金)にかけて、本州の南岸と日本海をそれぞれ低気圧が進む影響で、全国的に