明日5月1日は広く雨や雷雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。低気圧や前線が通過した後も明後日2日にかけて大気の状態が非常に不安定で、東日本や西日本では天気の急変や落雷などに注意が必要です。3日も西から雨が降り、ゴールデンウィークは短い周期で天気が変わりそうです。

明日5月1日は広く雨 局地的に「非常に激しい雨」

今日30日夜から明日1日(金)にかけて、本州の南岸と日本海をそれぞれ低気圧が進む影響で、全国的に雨が降る見通しです。太平洋側を中心に所々で非常に激しい雨が降り、局地的に大雨となりそうです。四国から関東、伊豆諸島と、北海道では警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。





沖縄は明日1日(金)は天気が回復に向かうでしょう。九州と中国・四国では明日1日(金)午前にかけて雨や雷雨で、太平洋側では非常に激しい雨の降る所がありそうです。近畿や北陸は、明日1日(金)は断続的に雨が降り、所々で雷を伴って雨脚が強まるでしょう。東海や関東は、朝の通勤・通学の時間帯が雨のピークで、局地的に激しく降りそうです。総降水量が150ミリを超える可能性があります。午後は次第に雨はやむでしょう。東北と北海道は明日1日(金)の午後は次第に雨の範囲が広がり、明後日2日(土)の昼ごろにかけて雨や雷雨となりそうです。大雨が予想される所では、道路の冠水など交通への影響にも注意が必要です。また、各地で風が強まり、沿岸では非常に強い風の吹く所もありそうです。特に東北では明後日2日(土)は、太平洋側を中心に最大瞬間風速30メートルの台風並みの暴風となる可能性があり、警戒が必要です。

一旦天気回復しても2日にかけて天気急変 落雷などに注意

荒天のピークは、各地で低気圧や前線が接近するタイミングで、その後天気は回復に向かいますが、西日本と東日本では天気の急変に注意してください。

低気圧や前線の通過後、日本付近の上空に寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

西日本では明日1日(金)にかけて、東日本では明後日2日(土)にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ヒョウや急な強い雨に注意が必要です。天気が回復してからも折りたたみ傘など雨具を準備しておいてください。



3日(日・祝)には、また別の低気圧が日本付近を通過するため、4日(月・祝)にかけて、全国的に雨が降るでしょう。沖縄や東海などで、雨の量が多くなるおそれがあります。



一方、連休後半の5日(火・祝)から8日(金)にかけては北日本から西日本にかけては、晴れて行楽日和となる見込みです。

最高気温は、東日本や西日本で25℃前後の日が多く、特に晴れる日は汗ばむ陽気となるでしょう。体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分や休憩をとって熱中症にならないよう注意してください。

ゴールデンウィーク最終盤は太平洋側で雨 連休明けの熱中症にも注意

ゴールデンウィーク最終盤の9日(土)と10日(日)は、東日本と西日本の太平洋側を中心に雨が降る予想です。所々で雨脚が強まる可能性があり、Uターンラッシュの交通に影響が出るおそれもあります。最新の気象情報で計画を立て、移動は時間に余裕を持った予定にするようにしてください。



ゴールデンウィーク明けは、北日本から西日本で晴れる所が多いでしょう。関東から九州、沖縄で各地で夏日(最高気温25℃以上)が予想されています。連休で普段と異なるリズムで生活をしたり、疲労がたまったりすることで熱中症のリスクが高くなりますので、特に注意をしてお過ごしください。