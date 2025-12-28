¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥° improve(±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒSMY¡¢ÂåÉ½¡§Æ£ÁÒ æÆ¸ã)¤Ï¡¢¼ç¤Ë40～60Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó»ÑÀª²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥â¥Ë¥¿ー¤Ï8½µ´Ö(Á´8²ó¡¿1²ó80Ê¬)55,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü～2·î28Æü¡£³ÆÅ¹Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¤ÏLINE¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£